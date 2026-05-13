La nuit des musées au Jardin Botanique de Genève, Jardin Botanique de Genève, Chambésy
La nuit des musées au Jardin Botanique de Genève, Jardin Botanique de Genève, Chambésy samedi 30 mai 2026.
La nuit des musées au Jardin Botanique de Genève Samedi 30 mai, 18h00 Jardin Botanique de Genève
10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Rendez-vous au Jardin Botanique de Genève pour une soirée féérique en compagnie d’acrobates et marionnettes lumineuses géantes et où plantes, champignons et graines vont défier tous les records et révéler leurs surprenants pouvoirs. L’occasion aussi de venir découvrir un des rares herbiers de Jean-Jacques Rousseau – son histoire étonnante et la beauté de ses planches – dans le cadre d’une exposition intime et interactive au cœur de notre bibliothèque.
Au programme:
- Plantes de tous les records
- Les olympiades des graines
- Cirque botanique sous les étoiles
- «Jamais la nature de nous trompe»
Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229284335123 »}] [{« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/musee/conservatoire-et-jardin-botaniques/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/plantes-de-tous-les-records/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/les-olympiades-des-graines/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/cirque-botanique-sous-les-etoiles/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/jamais-la-nature-ne-nous-trompe/ »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:
1) Place Albert-Thomas
2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)
3) Chemin de l’Impératrice 1
4) Par les quais de la Rive droite
Une soirée féérique en compagnie d’acrobates et marionnettes lumineuses géantes et où plantes, champignons et graines vont défier tous les records et révéler leurs surprenants pouvoirs.
Frédéric Klink (Coquino Ecole de cirque)
À voir aussi à Chambésy
- Le Petit marché aux plantes du Jardin Botanique de Genève, Jardin Botanique de Genève, Chambésy 14 mai 2026
- Les plantes menacées du canton de Genève: découvrez leur massif au jardin des rocailles, Jardin Botanique de Genève, Chambésy 20 mai 2026
- Le rucher du Jardin Botanique de Genève, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, Chambésy 20 mai 2026
- L’herbier de Jean-Jacques Rousseau, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, Chambésy 20 mai 2026
- Enigma Botanica: 60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera, Jardin Botanique de Genève, Chambésy 21 mai 2026