La nuit des musées au Jardin Botanique de Genève, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

La nuit des musées au Jardin Botanique de Genève Samedi 30 mai, 18h00 Jardin Botanique de Genève

10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Rendez-vous au Jardin Botanique de Genève pour une soirée féérique en compagnie d’acrobates et marionnettes lumineuses géantes et où plantes, champignons et graines vont défier tous les records et révéler leurs surprenants pouvoirs. L’occasion aussi de venir découvrir un des rares herbiers de Jean-Jacques Rousseau – son histoire étonnante et la beauté de ses planches – dans le cadre d’une exposition intime et interactive au cœur de notre bibliothèque.

Au programme:

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229284335123 »}] [{« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/musee/conservatoire-et-jardin-botaniques/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/plantes-de-tous-les-records/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/les-olympiades-des-graines/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/cirque-botanique-sous-les-etoiles/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/jamais-la-nature-ne-nous-trompe/ »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Une soirée féérique en compagnie d’acrobates et marionnettes lumineuses géantes et où plantes, champignons et graines vont défier tous les records et révéler leurs surprenants pouvoirs.

Frédéric Klink (Coquino Ecole de cirque)