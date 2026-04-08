La Nuit des musées au musée Jules Verne Musée Jules Verne Nantes
La Nuit des musées au musée Jules Verne Musée Jules Verne Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 18:00 – 23:59
Gratuit : oui Gratuit Tout public
Visite libre du musée Profitez de l’événement pour découvrir autrement le musée Jules Verne. Faites connaissance avec l’auteur et son univers, à travers une riche collection de livres, manuscrits, illustrations, affiches, objets, maquettes, créations contemporaines, contenus multimédias, jeu video… de 18h à minuitVisites flash Alors que la nuit tombe, laissez-vous guider à la découverte du musée Jules Verne, pour une plongée au cœur « des mondes connus et inconnus » de la vie et de l’œuvre de l’auteur. toutes les 30 minutes de 19h à 22h30Atelier light painting Initiez-vous à la technique du Light Painting : imaginez, dessinez et figez la lumière en mouvement. Atelier créatif adultes et enfants à partir de 6 ansà 19h, 19h45, 20h30, 21h15, 22h (durée de l’atelier : 30min.)Réservation indispensable (au 02 40 41 42 33 ou 02 40 69 72 52, ou sur place)
Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 02 40 41 42 33
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