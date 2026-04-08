La Nuit des musées au musée Jules Verne Musée Jules Verne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 18:00 – 23:59

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Visite libre du musée Profitez de l’événement pour découvrir autrement le musée Jules Verne. Faites connaissance avec l’auteur et son univers, à travers une riche collection de livres, manuscrits, illustrations, affiches, objets, maquettes, créations contemporaines, contenus multimédias, jeu video… de 18h à minuitVisites flash Alors que la nuit tombe, laissez-vous guider à la découverte du musée Jules Verne, pour une plongée au cœur « des mondes connus et inconnus » de la vie et de l’œuvre de l’auteur. toutes les 30 minutes de 19h à 22h30Atelier light painting Initiez-vous à la technique du Light Painting : imaginez, dessinez et figez la lumière en mouvement. Atelier créatif adultes et enfants à partir de 6 ansà 19h, 19h45, 20h30, 21h15, 22h (durée de l’atelier : 30min.)Réservation indispensable (au 02 40 41 42 33 ou 02 40 69 72 52, ou sur place)

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 02 40 41 42 33



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