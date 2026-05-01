Fessenheim

La Nuit des Musées Musée Victor Schoelcher

21 Rue de la Libération Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Nuit européenne des musées est l’occasion chaque année de profiter gratuitement de l’espace muséographique Victor Schœlcher, son œuvre, dans le cadre plus intimiste de la nuit.

La Nuit européenne des musées est l’occasion chaque année de profiter gratuitement de l’espace muséographique Victor Schœlcher, son œuvre, dans le cadre plus intimiste de la nuit.

Au programme, visite libre du musée et de la nouvelle exposition temporaire “Le Mexique vu par Victor Schœlcher, culture et société d’après un voyageur français du XIX¿ siècle”, une visite commentée par un guide à 16h00 et des performances musicales du musicien mexicain Hector Ayala qui égrèneront la soirée et qui se clôtureront par un concert à 20h00. 0 .

21 Rue de la Libération Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 03 28 musee.schoelcher@fessenheim.fr

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English :

Every year, European Museum Night is an opportunity to enjoy Victor Sch?lcher?s museum space and his work, free of charge, in the more intimate setting of night-time.

L’événement La Nuit des Musées Musée Victor Schoelcher Fessenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach