La nuit des musées Tourcoing

Tourcoing

La nuit des musées

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

La maison Folie hospice d’Havré vous invite à célébrer la Nuit des musées avec une programmation riche, autour de l’univers du jeu vidéo .

Repair Café (14h 18h)

Avec l’association Le Jardin des Bennes, redonnez vie à vos objets du quotidien, avec une attention particulière portée aux jeux vidéo, dans une ambiance conviviale et participative.

Atelier Custom Spray (18 19h30)

Avec le collectif Renart (à partir de 8 ans), exprimez votre créativité en personnalisant une bombe aérosol et en imaginant votre propre personnage de jeu vidéo.

Atelier fond vert (18h 22h)

Entrez dans la peau de vos héros préférés et créez votre propre univers grâce à un atelier immersif sur fond vert. Une expérience ludique pour petits et grands.

DJ set (21h minuit)

Clôturez la soirée en musique avec un moment festif et dansant.

Une journée immersive et conviviale pour explorer, créer et s’amuser en famille ou entre amis !

✨ Nuit des musées ✨

Samedi 23 mai

De 14h à minuit

Gratuit

La maison Folie hospice d’Havré vous invite à célébrer la Nuit des musées avec une programmation riche, autour de l’univers du jeu vidéo .

Repair Café (14h 18h)

Avec l’association Le Jardin des Bennes, redonnez vie à vos objets du quotidien, avec une attention particulière portée aux jeux vidéo, dans une ambiance conviviale et participative.

Atelier Custom Spray (18 19h30)

Avec le collectif Renart (à partir de 8 ans), exprimez votre créativité en personnalisant une bombe aérosol et en imaginant votre propre personnage de jeu vidéo.

Atelier fond vert (18h 22h)

Entrez dans la peau de vos héros préférés et créez votre propre univers grâce à un atelier immersif sur fond vert. Une expérience ludique pour petits et grands.

DJ set (21h minuit)

Clôturez la soirée en musique avec un moment festif et dansant.

Une journée immersive et conviviale pour explorer, créer et s’amuser en famille ou entre amis !

✨ Nuit des musées ✨

Samedi 23 mai

De 14h à minuit

Gratuit .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison Folie Hospice d?Havré invites you to celebrate Museum Night with a rich program based on the world of video games?

? Repair Café (2 6 pm)

With the Le Jardin des Bennes association, bring your everyday objects back to life, with a special focus on video games, in a friendly, participatory atmosphere.

? Custom Spray workshop (6 7.30pm)

With the Renart collective (ages 8 and up), express your creativity by customizing an aerosol can and imagining your own video game character.

? Green screen workshop (6 pm 10 pm)

Step into the shoes of your favorite heroes and create your own universe in an immersive green screen workshop. A fun experience for young and old alike.

? DJ set (9pm ? midnight)

Bring the evening to a close with a festive dance party.

An immersive and convivial day of exploration, creation and fun with family and friends! ?

? Museum Night ?

? Saturday May 23rd

? 2pm to midnight

? Free

L’événement La nuit des musées Tourcoing a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme