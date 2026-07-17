La Nuit des Ours Festival LA NUIT DES OURS 2026 Le plan d’Envers Vallorcine
vendredi 7 août 2026 · Le plan d’Envers · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
La Nuit des Ours Festival LA NUIT DES OURS 2026
Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 00:15:00
Date(s) :
2026-08-07
LA NUIT DES OURS est le point d’orgue du festival du même nom. Un parcours nocturne décoré et 5 spectacles disséminés dans la forêt et le village musique, théâtre, performance, danse… Artistes et scientifiques vous emmèneront d’une scène à l’autre.
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Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com
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English : La Nuit des Ours (LA NUIT DES OURS Festival 2026)
LA NUIT DES OURS is the highlight of the festival of the same name. A decorated nighttime trail and five performances scattered throughout the forest and the village: music, theater, performance art, dance… Artists and scientists will guide you from one stage to the next.
L’événement La Nuit des Ours Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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