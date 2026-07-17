La Nuit des Ours Festival LA NUIT DES OURS 2026 Le plan d’Envers Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

La Nuit des Ours Festival LA NUIT DES OURS 2026

Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 00:15:00

Date(s) :

2026-08-07

LA NUIT DES OURS est le point d’orgue du festival du même nom. Un parcours nocturne décoré et 5 spectacles disséminés dans la forêt et le village musique, théâtre, performance, danse… Artistes et scientifiques vous emmèneront d’une scène à l’autre.

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Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com

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English : La Nuit des Ours (LA NUIT DES OURS Festival 2026)

LA NUIT DES OURS is the highlight of the festival of the same name. A decorated nighttime trail and five performances scattered throughout the forest and the village: music, theater, performance art, dance… Artists and scientists will guide you from one stage to the next.

L’événement La Nuit des Ours Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc