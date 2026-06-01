Cazères-sur-l’Adour

La nuit des voix

Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Vendredi 19 juin, on vous propose un tout nouveau format lire ensemble, en soirée et en plein air, nos textes préférés ! Si le temps le permet, l’idée est de s’installer dehors, derrière la médiathèque, sur le petit espace vert, avec notre mobilier d’été en bois si gentiment façonné l’an dernier (et d’une main de maître !) par Jean-Claude Mouchez. Et là, on lit, mais on lit pour les autres, et aussi un peu pour soi, à haute voix ! Et si on ne veut pas lire, eh bien on peut aussi, tout simplement, écouter.

Le but, à la suite du succès des ateliers d’écriture et du café-lecture, est de partager dans un nouveau contexte les mots et les histoires que l’on aime. On peut aussi en profiter pour faire lire des textes que l’on a soi-même écrits. Nous serons toute ouïe ! .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : La nuit des voix

L’événement La nuit des voix Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade