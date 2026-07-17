La Nuit en Plein Jour Festival LA NUIT DES OURS 2026 Le plan d’Envers Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

La Nuit en Plein Jour Festival LA NUIT DES OURS 2026

Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 13:30:00

fin : 2026-08-10 17:30:00

Date(s) :

2026-08-10

C’est la version diurne de LA NUIT DES OURS. Un parcours décoré et 5 spectacles disséminés dans la forêt et le village poésie, musique, théâtre, performance… Un.e guide vous emmène d’une scène à l’autre, en vous parlant de plein de choses…

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Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com

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English : Night in Broad Daylight (LA NUIT DES OURS Festival 2026)

This is the daytime version of LA NUIT DES OURS. A decorated trail and five performances scattered throughout the forest and the village: poetry, music, theater, performance art… A guide takes you from one stage to the next, telling you all sorts of things…

L’événement La Nuit en Plein Jour Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc