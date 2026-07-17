La Nuit en Plein Jour Festival LA NUIT DES OURS 2026 Le plan d’Envers Vallorcine
lundi 10 août 2026 · Le plan d’Envers · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
La Nuit en Plein Jour Festival LA NUIT DES OURS 2026
Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 13:30:00
fin : 2026-08-10 17:30:00
Date(s) :
2026-08-10
C’est la version diurne de LA NUIT DES OURS. Un parcours décoré et 5 spectacles disséminés dans la forêt et le village poésie, musique, théâtre, performance… Un.e guide vous emmène d’une scène à l’autre, en vous parlant de plein de choses…
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Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com
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English : Night in Broad Daylight (LA NUIT DES OURS Festival 2026)
This is the daytime version of LA NUIT DES OURS. A decorated trail and five performances scattered throughout the forest and the village: poetry, music, theater, performance art… A guide takes you from one stage to the next, telling you all sorts of things…
L’événement La Nuit en Plein Jour Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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