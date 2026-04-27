La nuit enchantée Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer
La nuit enchantée Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer dimanche 10 mai 2026.
Vaux-sur-Mer
La nuit enchantée
Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
La Compagnie du Vaudeville présente La nuit enchantée , un théâtre musical de Piou DAHENNE.
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Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 00 87 14
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English :
The Compagnie du Vaudeville presents La nuit enchantée , musical theater by Piou DAHENNE.
L’événement La nuit enchantée Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par Mairie de Vaux-sur-mer
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