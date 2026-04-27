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La nuit enchantée Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer

La nuit enchantée Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Salle de l'Atelier

Adresse : 11 rue Georges Claude

Ville : 17640 Vaux-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10 10 Gratuit

Vaux-sur-Mer

La nuit enchantée

Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

La Compagnie du Vaudeville présente La nuit enchantée , un théâtre musical de Piou DAHENNE.
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Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 00 87 14 

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English :

The Compagnie du Vaudeville presents La nuit enchantée , musical theater by Piou DAHENNE.

L’événement La nuit enchantée Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par Mairie de Vaux-sur-mer

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