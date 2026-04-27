La nuit enchantée Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer

Vaux-sur-Mer

La nuit enchantée

Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

La Compagnie du Vaudeville présente La nuit enchantée , un théâtre musical de Piou DAHENNE.

.

Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 00 87 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Compagnie du Vaudeville presents La nuit enchantée , musical theater by Piou DAHENNE.

L’événement La nuit enchantée Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par Mairie de Vaux-sur-mer