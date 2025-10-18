La Nuit et l’Amour Smyth, Holmès & Brahms Le Théâtre de Mâcon Mâcon
dimanche 14 mars 2027 · Le Théâtre de Mâcon · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
La Nuit et l’Amour Smyth, Holmès & Brahms
Le Théâtre de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-14 16:00:00
fin : 2027-03-14
Date(s) :
2027-03-14
Programme
Symphony in D Ethel Smyth,
Interlude La Nuit et l’Amour extrait de Ludus pro patria Augusta Holmès,
Symphony No. 2 in D major, Op. 73 Johannes Brahms.
Présentation
Trois univers se répondent en explorant les élans intérieurs et amoureux où la nuit devient lieu de secret et de métamorphose. Smyth affirme, dans une écriture vigoureuse et claire, la vitalité d’un discours orchestral libre et audacieux. Holmès distille un lyrisme sensuel et mystérieux, empreint d’un souffle wagnérien et d’une passion toute personnelle. Chez Brahms, la lumière se fait crépusculaire?: la tendresse côtoie l’inquiétude, la retenue cède à l’effusion. Ensemble, ces voix tissent un même chant de l’âme. Un voyage au cœur d’un monde intérieur où l’amour se dit autant par la force que par la délicatesse.
Distribution Orchestre Symphonique de Mâcon dir. David Hurpeau
Dans le cadre de la programmation du Théâtre, scène nationale de Mâcon .
Le Théâtre de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com
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English : La Nuit et l’Amour Smyth, Holmès & Brahms
L’événement La Nuit et l’Amour Smyth, Holmès & Brahms Mâcon a été mis à jour le 2026-08-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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