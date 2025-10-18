La Nuit et l’Amour Smyth, Holmès & Brahms Le Théâtre de Mâcon Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

La Nuit et l’Amour Smyth, Holmès & Brahms

Le Théâtre de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-14 16:00:00

fin : 2027-03-14

Date(s) :

2027-03-14

Programme

Symphony in D Ethel Smyth,

Interlude La Nuit et l’Amour extrait de Ludus pro patria Augusta Holmès,

Symphony No. 2 in D major, Op. 73 Johannes Brahms.

Présentation

Trois univers se répondent en explorant les élans intérieurs et amoureux où la nuit devient lieu de secret et de métamorphose. Smyth affirme, dans une écriture vigoureuse et claire, la vitalité d’un discours orchestral libre et audacieux. Holmès distille un lyrisme sensuel et mystérieux, empreint d’un souffle wagnérien et d’une passion toute personnelle. Chez Brahms, la lumière se fait crépusculaire?: la tendresse côtoie l’inquiétude, la retenue cède à l’effusion. Ensemble, ces voix tissent un même chant de l’âme. Un voyage au cœur d’un monde intérieur où l’amour se dit autant par la force que par la délicatesse.

Distribution Orchestre Symphonique de Mâcon dir. David Hurpeau

Dans le cadre de la programmation du Théâtre, scène nationale de Mâcon .

Le Théâtre de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com

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English : La Nuit et l’Amour Smyth, Holmès & Brahms

L’événement La Nuit et l’Amour Smyth, Holmès & Brahms Mâcon a été mis à jour le 2026-08-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès