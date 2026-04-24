Allouville-Bellefosse

La Nuit Européenne des Musées au CHENE

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, l’association CHENE vous invite à (re)découvrir gratuitement son Espace Découverte sous un autre jour. Ou plutôt… de nuit ! De quoi aiguiser votre curiosité à travers l’exposition Nos voisins les animaux et l’espace muséographique. .

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com

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English : La Nuit Européenne des Musées au CHENE

L’événement La Nuit Européenne des Musées au CHENE Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-04-24 par Yvetot Normandie Tourisme