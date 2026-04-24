La Nuit Européenne des Musées au CHENE Allouville-Bellefosse
La Nuit Européenne des Musées au CHENE Allouville-Bellefosse samedi 23 mai 2026.
Allouville-Bellefosse
La Nuit Européenne des Musées au CHENE
12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, l’association CHENE vous invite à (re)découvrir gratuitement son Espace Découverte sous un autre jour. Ou plutôt… de nuit ! De quoi aiguiser votre curiosité à travers l’exposition Nos voisins les animaux et l’espace muséographique. .
12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com
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English : La Nuit Européenne des Musées au CHENE
L’événement La Nuit Européenne des Musées au CHENE Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-04-24 par Yvetot Normandie Tourisme
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