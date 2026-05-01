LA NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES MUSÉE DE L’EPHÈBE & MUSÉE AGATHOIS LE CAP D’AGDE Agde

Agde

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES MUSÉE DE L’EPHÈBE & MUSÉE AGATHOIS

LE CAP D’AGDE Avenue des Hallebardes Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Cette nouvelle édition accueillera à nouveau L’opération La classe, l’œuvre ! au sein de laquelle les élèves des classes de primaire, collège et lycée deviennent médiateurs culturels le temps d’une soirée..

> Musée de l’Éphèbe

Avenue des Hallebardes. Le Cap d’Agde

Infos et réservations 04 67 94 69 60

18h00 > 19h00 La classe, l’œuvre ! Amphores vies embarquées

Les élèves d’une classe CM1-CM2 de l’école Jules Verne, vous présentent leur production artistique inspirée par le voyage dans l’Antiquité.

Entrée libre

21h00 Spectacle récit Dans le jardin des dieux

Un spectacle d’après Les Métamorphoses d’Ovide pour se rappeler des liens forts et sacrés qu’entretenaient les Anciens avec la Nature. Dès 7 ans

Entrée libre. Sur réservation

> Avec le Musée Agathois Jules Baudou

Infos et réservations 04 67 94 82 51

17h30 > 18h30 La classe, l’œuvre ! Le Musée Agathois entre en scène !

Les enfants de la Calandreta Dagtenca font revivre costumes et traditions d’autrefois. Poupées à habiller, théâtre et musiques occitanes l’histoire prend vie sous vos yeux quand les statues s’animent…

Entrée libre

5, rue de la Fraternité. Agde

19h00 Balade chantée avec le trio vocal occitan Aqueles

Au départ de la place de la Marine, sillonnez en chansons les ruelles du quartier et rejoignez le Musée Agathois pour une visite enchantée.

Gratuit. Sur réservation

Départ place de la Marine. Agde

21h00 & 22h00 Visite guidée en famille Le bateau bœuf l’Espérance 1881

Découverte de l’histoire de la pêche au XIXème s. et du bateau-bœuf l’Espérance, construit sur un chantier naval agathois en 1881, protégé au titre des Monuments Historiques depuis 2009.

Gratuit. Sur réservation

Place de la Marine. Agde

#TEMPSFORT

#NUITDESMUSEES .

LE CAP D’AGDE Avenue des Hallebardes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60 musee.ephebe@ville-agde.fr

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English :

This year?s event will once again feature the La classe, l???uvre! operation, in which primary, middle and high school students become cultural mediators for the evening.

L’événement LA NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES MUSÉE DE L’EPHÈBE & MUSÉE AGATHOIS Agde a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34