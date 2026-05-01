LA NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES MUSÉE DE L’EPHÈBE & MUSÉE AGATHOIS LE CAP D’AGDE Agde
LA NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES MUSÉE DE L’EPHÈBE & MUSÉE AGATHOIS LE CAP D’AGDE Agde samedi 23 mai 2026.
Agde
LA NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES MUSÉE DE L’EPHÈBE & MUSÉE AGATHOIS
LE CAP D’AGDE Avenue des Hallebardes Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Cette nouvelle édition accueillera à nouveau L’opération La classe, l’œuvre ! au sein de laquelle les élèves des classes de primaire, collège et lycée deviennent médiateurs culturels le temps d’une soirée..
> Musée de l’Éphèbe
Avenue des Hallebardes. Le Cap d’Agde
Infos et réservations 04 67 94 69 60
18h00 > 19h00 La classe, l’œuvre ! Amphores vies embarquées
Les élèves d’une classe CM1-CM2 de l’école Jules Verne, vous présentent leur production artistique inspirée par le voyage dans l’Antiquité.
Entrée libre
21h00 Spectacle récit Dans le jardin des dieux
Un spectacle d’après Les Métamorphoses d’Ovide pour se rappeler des liens forts et sacrés qu’entretenaient les Anciens avec la Nature. Dès 7 ans
Entrée libre. Sur réservation
> Avec le Musée Agathois Jules Baudou
Infos et réservations 04 67 94 82 51
17h30 > 18h30 La classe, l’œuvre ! Le Musée Agathois entre en scène !
Les enfants de la Calandreta Dagtenca font revivre costumes et traditions d’autrefois. Poupées à habiller, théâtre et musiques occitanes l’histoire prend vie sous vos yeux quand les statues s’animent…
Entrée libre
5, rue de la Fraternité. Agde
19h00 Balade chantée avec le trio vocal occitan Aqueles
Au départ de la place de la Marine, sillonnez en chansons les ruelles du quartier et rejoignez le Musée Agathois pour une visite enchantée.
Gratuit. Sur réservation
Départ place de la Marine. Agde
21h00 & 22h00 Visite guidée en famille Le bateau bœuf l’Espérance 1881
Découverte de l’histoire de la pêche au XIXème s. et du bateau-bœuf l’Espérance, construit sur un chantier naval agathois en 1881, protégé au titre des Monuments Historiques depuis 2009.
Gratuit. Sur réservation
Place de la Marine. Agde
#TEMPSFORT
#NUITDESMUSEES .
LE CAP D’AGDE Avenue des Hallebardes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60 musee.ephebe@ville-agde.fr
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English :
This year?s event will once again feature the La classe, l???uvre! operation, in which primary, middle and high school students become cultural mediators for the evening.
L’événement LA NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES MUSÉE DE L’EPHÈBE & MUSÉE AGATHOIS Agde a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34
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- Spectacle récit « Dans le jardin des dieux », Musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine, Agde 23 mai 2026
- « Le Musée entre en scène ! », Musée agathois Jules Baudou, Agde 23 mai 2026
- Amphores, vies embarquées, Musée de l’Ephèbe, Agde 23 mai 2026