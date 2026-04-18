« Le Musée entre en scène ! », Musée agathois Jules Baudou, Agde

« Le Musée entre en scène ! » Samedi 23 mai, 17h30 Musée agathois Jules Baudou Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Avec le projet « Les habits de l’époque », les enfants de la Calandreta Dagtenca font revivre costumes et traditions d’autrefois. Poupées à habiller, théâtre et musiques occitanes : l’histoire prend vie sous vos yeux quand les statues s’animent… à ne pas manquer !

Musée agathois Jules Baudou 5 Rue de la Fraternite, 34300 Agde, France Agde 34300 Hérault Occitanie 0467948251 https://www.museeagathois.fr Collections d’art et traditions populaires : reconstitutions d’intérieurs languedociens, costumes agathois, sports et jeux, ustensiles ménagers, maquettes de bateaux. Beaux-Arts. Histoire locale. Peinture. Mobilier Art nouveau. Collections d’Extrême-Orient (remarquables armures japonaises, sculptures en ivoire). – Autoroute – A9 sortie Agde n°34 à 12.8km – Gare ferroviaire – Agde à 1.6km – Bus – Cap Bus n°2, 3 ou 4 – Arrêt Promenade à 0.5km – Aéroport/aérodrome – Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie à 11.9km – Route (nationale/départ.) – RN 112 à 3km

Avec le projet « Les habits de l’époque », les enfants de la Calandreta Dagtenca font revivre costumes et traditions d’autrefois. Poupées à habiller, théâtre et musiques occitanes : l’histoire prend…

© Jérôme Bosc, Direction de la Communication, Ville d’Agde