La Nuit je mens Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 14:00 – 18:00

Gratuit : oui

A? l’occasion des quarante ans de l’artothe?que des Beaux-Arts de Nantes et dans le cadre du bicentenaire de la photographie, l’e?cole des beaux-arts de Nantes invite le musée d’arts de Nantes et le centre Claude-Cahun pour la photographie à composer une exposition collective qui propose une histoire des collections photographiques acquises par l’artothèque de Nantes.En 2011, une partie des œuvres parmi les plus fragiles de l’artothèque Le Ring créée en 1986 rejoint les réserves du musée. Cet anniversaire est l’occasion de mettre en lumière une sélection photographique singulière et historique de 1986 à nos jours en proposant un commissariat d’exposition commun entre le musée, l’artothèque et le centre Claude-Cahun. Autour d’un titre évocateur d’une chanson de Bashung La Nuit je mens, l’exposition éponyme propose une « vision nocturne et tourmentée » de la collection de photographies où corps, villes, paysages et objets offrent des perceptions insondables où la folie guette.

Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Île de Nantes Nantes 44200

02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/ contact@beauxartsnantes.fr



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