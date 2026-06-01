La nuit romantique des Plus Beaux Villages de France Place Royale Mortemart
La nuit romantique des Plus Beaux Villages de France Place Royale Mortemart samedi 27 juin 2026.
Mortemart
La nuit romantique des Plus Beaux Villages de France
Place Royale Halle Mortemart Haute-Vienne
Tarif : 29 – 29 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Chaque année, la nuit du samedi qui suit le solstice d’été, Les Plus Beaux Villages de France s’animent en lumières, en musique et en animations romantiques, pour le plus grand plaisir des couples, familles et amis… Au programme à partir de 19h30, apéritif-concert avec Larissa au chant et Thomas Ezekiel au piano, duo de talent qui, pour l’occasion, interprètera un répertoire romantique de chansons françaises. Vers 20h30/21h, diner aux chandelles sous la Halle, concocté par Edith et son équipe du restaurant Douce Demeure à Mortemart. Réservation obligatoire. .
Place Royale Halle Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 32 90 33
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English : La nuit romantique des Plus Beaux Villages de France
L’événement La nuit romantique des Plus Beaux Villages de France Mortemart a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin