Là où la mer rencontre le ciel, La Péniche Didascalie, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Là où la mer rencontre le ciel Jeudi 22 octobre, 11h00 La Péniche Didascalie Haute-Garonne

Tarif 7€ – Billets Pleins Feux TR acceptés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T11:00:00+02:00 – 2026-10-22T11:40:00+02:00

Fin : 2026-10-22T11:00:00+02:00 – 2026-10-22T11:40:00+02:00

Là où la mer rencontre le ciel

Finn habitait au bord de la mer, et la mer habitait avec lui. « C’est une journée idéale pour naviguer », aurait dit son grand-père.

Finn se souvenait bien de sa voix, et des ses histoires qui parlaient d’un pays lointain où la mer rencontre le ciel. Aujourd’hui, son grand-père aurait eu 90 ans.

Ainsi commence l’histoire de Finn, ce jeune garçon qui prend la mer et part à la recherche du lieu magique dont lui a si souvent parlé son grand-père.

Guidé par un poisson d’or, Finn traversera des lieux sublimes pour enfin trouver le lieu magique où la mer et le ciel se rencontrent.

Conte et illustrations : Eric & Terry Fan

Création musicale et interprétation : David Mimey

Pour voir le teaser vidéo, cliquez ICI

La Péniche Didascalie Rue Federico Garcia Lorca 31520 Ramonville Saint Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie https://www.penichedidascalie.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.penichedidascalie.com/copie-de-agenda »}] [{« link »: « https://www.davidmimey.fr/index.php/la-ou-la-mer-rencontre-le-ciel/ »}] Port Sud Parking à proximité

Spectacle musical de la compagnie Crocophone – Jeune public de 3 à 10 ans – Durée 40 mn