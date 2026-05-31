La paire de chaussures – Oyana et Loïc, prince et princesse, Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis, Nangis

La paire de chaussures – Oyana et Loïc, prince et princesse Mercredi 24 juin, 19h30 Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis Seine-et-Marne

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T19:30:00+02:00 – 2026-06-24T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T19:30:00+02:00 – 2026-06-24T21:00:00+02:00

Cette représentation réunit deux textes : La paire de chaussures, approfondi depuis l’an dernier, et une adaptation d’Oyana et Loïc, prince et princesse, abordant avec poésie le thème actuel des migrants.

Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

Deux textes : La paire de chaussures, approfondi depuis l’an dernier, et une adaptation d’Oyana et Loïc, prince et princesse, abordant avec poésie le thème actuel des migrants.

Errance