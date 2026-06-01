Magie avec Jules Trouillard chez Gwenaël à Nangis – 2 octobre, Salon dans maison de ville spacieuse, Nangis

Magie avec Jules Trouillard chez Gwenaël à Nangis – 2 octobre Vendredi 2 octobre, 19h00 Salon dans maison de ville spacieuse Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/d0e4a961 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans la magie chez l’habitant à Nangis avec Jules Trouillard. Dans le salon spacieux de Gwenaël, vivez un moment unique et chaleureux avec des tours de magie de salon et de close-up. Découvrez des apparitions, disparitions et transformations surprenantes réalisées sous vos yeux. Un événement intimiste, aux côtés de l’artiste, pour une expérience artistique authentique et éphémère. Ne manquez pas cette occasion de soutenir l’artiste et de profiter d’une ambiance conviviale. 2 octobre 2026 Nangis ️ À partir de 8 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Magie de salon à Nangis avec Jules Trouillard, 2 octobre, 8€, places limitées. Hormur Arts vivants