Chanson française avec ZiNEGOLiNE dans un salon à Nangis – 19 sept, Salon dans maison de ville spacieuse, Nangis

Informations pratiques

Chanson française avec ZiNEGOLiNE dans un salon à Nangis – 19 sept Samedi 19 septembre, 18h00 Salon dans maison de ville spacieuse Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:20:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/0d4b4e69 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie d’une soirée musicale unique ? Rejoignez-nous à Nangis pour un moment inoubliable avec ZiNEGOLiNE ! Ce duo poétique et décalé vous invite à découvrir la chanson française autrement, dans l’ambiance chaleureuse d’un salon de maison de ville. Entre humour et émotion, laissez-vous emporter par des histoires de sirènes, de princesses et de légendes revisitées. Un spectacle intimiste à partager entre amis ou en famille, où rires et tendresse se mêlent pour une expérience authentique. Les places sont limitées, alors n’attendez plus pour réserver et soutenir l’artiste ! 19 septembre 2026 Salon dans maison de ville spacieuse à Nangis ️ À partir de 8 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/0d4b4e69

Salon dans maison de ville spacieuse Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/0d4b4e69 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/0d4b4e69 »}]

Chanson française intimiste à Nangis avec ZiNEGOLiNE, 19 sept. 8€ Hormur Musique