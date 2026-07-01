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Chanson française avec ZiNEGOLiNE dans un salon à Nangis – 19 sept, Salon dans maison de ville spacieuse, Nangis

samedi 19 septembre 2026 · Salon dans maison de ville spacieuse · Nangis

Chanson française avec ZiNEGOLiNE dans un salon à Nangis – 19 sept, Salon dans maison de ville spacieuse, Nangis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salon dans maison de ville spacieuse
Adresse
Nangis
Ville
77370 Nangis
Département
Seine-et-Marne

Chanson française avec ZiNEGOLiNE dans un salon à Nangis – 19 sept Samedi 19 septembre, 18h00 Salon dans maison de ville spacieuse Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:20:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:20:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/0d4b4e69 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie d’une soirée musicale unique ? Rejoignez-nous à Nangis pour un moment inoubliable avec ZiNEGOLiNE ! Ce duo poétique et décalé vous invite à découvrir la chanson française autrement, dans l’ambiance chaleureuse d’un salon de maison de ville. Entre humour et émotion, laissez-vous emporter par des histoires de sirènes, de princesses et de légendes revisitées. Un spectacle intimiste à partager entre amis ou en famille, où rires et tendresse se mêlent pour une expérience authentique. Les places sont limitées, alors n’attendez plus pour réserver et soutenir l’artiste ! 19 septembre 2026 Salon dans maison de ville spacieuse à Nangis ️ À partir de 8 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Chanson française intimiste à Nangis avec ZiNEGOLiNE, 19 sept. 8€ Hormur Musique

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