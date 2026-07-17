Visite du pigeonnier, Le pigeonnier – Cour Émile Zola, Nangis
samedi 19 septembre 2026 · Le pigeonnier - Cour Émile Zola · Nangis
Informations pratiques
Visite du pigeonnier 19 et 20 septembre Le pigeonnier – Cour Émile Zola Seine-et-Marne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de la tour féodale avec ses trous de boulins, son échelle centrale. Un rare témoin encore bien conservé.
Le pigeonnier – Cour Émile Zola Hôtel de ville – Boulevard Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.ville-nangis.fr Cette tour ronde de grès porte haut (10 m) est le symbole de la puissance féodale. Cet espace, dédié à l’élevage des pigeons, accueille 873 niches, donnant ainsi une idée de l’étendue du domaine. Au rez-de-chaussée, la cellule de l’ancienne prison.
Visite libre
© Nangis
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