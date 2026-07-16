Église Saint-Martin-et-Saint-Magne, Église Saint-Martin et Saint-Magne, Nangis
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin et Saint-Magne · Nangis
Informations pratiques
Église Saint-Martin-et-Saint-Magne 19 et 20 septembre Église Saint-Martin et Saint-Magne Seine-et-Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Élevée dans l’enceinte castrale de la Motte Beauvoir, cette architecture de style ogival étonne par la pureté de ses lignes, ses larges fenestrages, ses arcs boutants. L’une des chapelles abritait les dépouilles des seigneurs du lieu.
Église Saint-Martin et Saint-Magne 19 Av. du Général de Gaulle, 77370 Nangis, France Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite libre
© Nangis