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Église Saint-Martin-et-Saint-Magne, Église Saint-Martin et Saint-Magne, Nangis

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin et Saint-Magne · Nangis

Église Saint-Martin-et-Saint-Magne, Église Saint-Martin et Saint-Magne, Nangis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martin et Saint-Magne
Adresse
19 Av. du Général de Gaulle, 77370 Nangis, France
Ville
77370 Nangis
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Entrée libre

Église Saint-Martin-et-Saint-Magne 19 et 20 septembre Église Saint-Martin et Saint-Magne Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Élevée dans l’enceinte castrale de la Motte Beauvoir, cette architecture de style ogival étonne par la pureté de ses lignes, ses larges fenestrages, ses arcs boutants. L’une des chapelles abritait les dépouilles des seigneurs du lieu.

Église Saint-Martin et Saint-Magne 19 Av. du Général de Gaulle, 77370 Nangis, France Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite libre

© Nangis

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