AGENDA · Nangis
Parcours du patrimoine, Espace Culturel La Bergerie, Nangis
samedi 19 septembre 2026 · Espace Culturel La Bergerie · Nangis
Informations pratiques
Parcours du patrimoine 19 et 20 septembre Espace Culturel La Bergerie Seine-et-Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Parcours urbain composé de panneaux explicatifs présentant les monuments et les personnages historiques de Nangis. Dépliant adulte et livret-jeu pour les enfants.
Espace Culturel La Bergerie 4 cour Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France
Circuit autour du patrimoine de Nangis
© Nangis
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