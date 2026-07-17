Parcours du patrimoine, Espace Culturel La Bergerie, Nangis

Informations pratiques

Parcours du patrimoine 19 et 20 septembre Espace Culturel La Bergerie Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcours urbain composé de panneaux explicatifs présentant les monuments et les personnages historiques de Nangis. Dépliant adulte et livret-jeu pour les enfants.

Espace Culturel La Bergerie 4 cour Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

Circuit autour du patrimoine de Nangis

© Nangis