Caves du château, Hôtel de ville, Nangis
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Nangis
Informations pratiques
Caves du château 19 et 20 septembre Hôtel de ville Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte d’un lieu insolite, ouvert exceptionnellement lors des Journées européennes du patrimoine.
Hôtel de ville Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 0164605200 Jeu de plateau Circino : Dans cette chasse aux trésors intergénérationnelle, sans questions, sans connaissances particulières requises, découvrez ou redécouvrez en vous amusant en famille, entre amis, les Trésors de Nangis et de la Seine-et-Marne.
Ateliers en libre accès : coloriages, jeu sur le patrimoine… Maquette du château réalisée par “les familles nangissiennes”.
Affichage des plans de l’étude de M. Corvisier relatifs au château.
Visite commentée
© DR
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