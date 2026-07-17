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Caves du château, Hôtel de ville, Nangis

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Nangis

Caves du château, Hôtel de ville, Nangis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 77370 Nangis
Ville
77370 Nangis
Département
Seine-et-Marne

Caves du château 19 et 20 septembre Hôtel de ville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte d’un lieu insolite, ouvert exceptionnellement lors des Journées européennes du patrimoine.

Hôtel de ville Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 0164605200 Jeu de plateau Circino : Dans cette chasse aux trésors intergénérationnelle, sans questions, sans connaissances particulières requises, découvrez ou redécouvrez en vous amusant en famille, entre amis, les Trésors de Nangis et de la Seine-et-Marne.

Ateliers en libre accès : coloriages, jeu sur le patrimoine… Maquette du château réalisée par “les familles nangissiennes”.

Affichage des plans de l’étude de M. Corvisier relatifs au château.
Visite commentée

© DR

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