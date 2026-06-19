La parabole du seum La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

La parabole du seum

Mercredi 14 avril 2027 à partir de 19h.

Du jeudi 15 au samedi 17 avril 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-14 19:00:00

fin : 2027-04-14

Date(s) :

2027-04-14 2027-04-15

Une tentative de survie qui part de la marge et résiste à la norme, faite de poésie, d’incantation et de magie.

omment survivre dans une société qui vous rejette ? Comment garder la joie et l’espoir malgré la catastrophe écologique en cours ? Face à ces questions brûlantes, la metteuse en scène Rébecca Chaillon invoque pêle-mêle la science-fiction, les rituels de la culture afro-caribéenne, la magie et des figures charismatiques. Et ce sont autant de belles et joyeuses parades contre l’air morose des temps actuels.





Rébecca Chaillon joue ici avec talent de toutes les ficelles de l’art vivant. Et les artistes sur scène ne sont pas en reste elles et ils portent avec conviction ces récits de vies marquées par la discrimination, le refus d’abdiquer et la volonté de lutter. Nous voici au coeur d’une création combative, sensible et révoltée, rieuse et rêveuse. En un mot nécessaire pour toutes celles et ceux qui, malgré l’hostilité présente, trouvent encore la force de se tenir debout dans la joie.Une tentative de survie qui part de la marge et résiste à la norme, faite de poésie, d’incantation et de magie. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A struggle for survival that begins on the margins and resists the norm, woven from poetry, incantations, and magic.

L’événement La parabole du seum Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille