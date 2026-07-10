LA PARADE DE MISTER AUGUSTE Saint-Guilhem-le-Désert
samedi 29 août 2026 · Saint-Guilhem-le-Désert
Informations pratiques
Saint-Guilhem-le-Désert
LA PARADE DE MISTER AUGUSTE
6 Grand Chemin du Val de Gellone Saint-Guilhem-le-Désert Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Représentation théâtrale
Auguste de Crétinon, vieil industriel français retiré dans son manoir au Pays de Galles, vient de mourir. Ses trois filles, qui n’ont pas vu leur père depuis des années, se retrouvent à l’occasion de ses funérailles, pensant hériter de son immense fortune …
Mais voilà que débarque le notaire du défunt pour leur lire son testament manuscrit, qui ne leur est pas favorable. Retenir le notaire dans les murs du manoir, pour faire disparaître le précieux document, devient alors une nécessité urgente … .
6 Grand Chemin du Val de Gellone Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17
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English : LA PARADE DE MISTER AUGUSTE
Theatrical performance
L’événement LA PARADE DE MISTER AUGUSTE Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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