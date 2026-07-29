VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE DE GELLONE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Guilhem-le-Désert

Informations pratiques

Saint-Guilhem-le-Désert

VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE DE GELLONE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

2 Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine visites de l’abbaye de Gellone et du village de Saint-Guilhem-le-Désert.

Programme des visites

Visite guidée d’une heure de l’abbaye de Gellone

– Samedi 9h30, 11h30, 14h et 16h

– Dimanche 9h30, 14h et 16h

Laissez-vous guider par un passionné d’histoire à travers les siècles, et partez à la découverte de l’abbaye de Gellone. De sa fondation au cœur du Moyen Âge à l’élégance de son église, en passant par les aventures mouvementées de son cloître, chaque pierre vous murmure les secrets d’un passé riche et captivant.

Visite guidée d’une heure et demi du village de Saint-Guilhem-le-Désert et de l’abbaye de Gellone

– Samedi 9h30, 11h, 14h et 16h

– Dimanche 14h et 16h

Partez à la découverte de Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des Plus Beaux Villages de France, où chaque pierre semble murmurer une histoire. Niché au creux du val de Gellone, entre falaises et verdure, ce joyau médiéval vous invite à un voyage hors du temps. En suivant notre guide passionnée, vous parcourrez les ruelles sinueuses du village, à la rencontre de trésors patrimoniaux l’église et le cloître de l’abbaye de Gellone, chef-d’œuvre de l’art roman languedocien, les façades sculptées des maisons anciennes, et la sérénité de la cascade du Verdus. Une promenade riche en découvertes et en émotions, au cœur d’un lieu empreint de spiritualité et d’histoire.

Visite guidée de 45 minutes du village de Saint-Guilhem-le-Désert

– Dimanche 9h30 et 11h30

Partez à la découverte de Saint-Guilhem-le-Désert, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, et laissez-vous conter ses mille et une histoires. Étape emblématique sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce village médiéval se déploie au cœur du val de Gellone, entre roches sculptées par le temps et végétation luxuriante.

Aux côtés de notre guide passionnée, vous parcourrez ses ruelles pavées et découvrirez les trésors qu’il abrite l’Abbaye de Gellone, chef-d’œuvre de l’art roman languedocien, les façades sculptées qui témoignent du passé, et la quiétude de la cascade du Verdus. Un véritable voyage dans le temps, au fil des pierres et des légendes.

Attention en raison de la messe dominicale, la visite ne comprendra pas l’entrée dans l’abbaye. Son histoire et son architecture seront néanmoins pleinement évoquées au cours de la visite.

Visite Quiz d’une heure de Saint-Guilhem-le-Désert (10 personnes maximum)

– Samedi 10h30

Vous avez envie de découvrir l’histoire du village en vous amusant ? Ce moment convivial est fait pour vous ! Entre amis ou en famille, petits ou grands, tous les formats sont adaptés pour que chacun puisse jouer… et peut-être gagner ! Accompagné de notre guide-conférencier, vous alternerez entre séquences de quizz, de mimes, de devinettes … et des moments de partage culturels pour que les participants apprennent tout en s’amusant.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme sur la Place de la Liberté pour le départ des visites. 20 personnes maximum par visite et 10 personnes maximum pour la visite quizz. .

2 Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83 oti@saintguilhem-valleeherault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of European Heritage Days: tours of Gellone Abbey and the village of Saint-Guilhem-le-Désert.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE DE GELLONE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT