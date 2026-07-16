Visite guidée de l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, Abbaye de Gellone, Saint-Guilhem-le-Désert

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert 19 et 20 septembre Abbaye de Gellone Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visitez Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des Plus Beaux Villages de France, et plongez dans son histoire.

Accompagné d’un guide passionné, traversez les siècles à la découverte de l’abbaye de Gellone. De sa fondation au Moyen Âge à l’élégance de son église, sans oublier l’histoire mouvementée de son cloître, chaque pierre révèle les secrets d’un passé riche et captivant.

Visite gratuite, ouverte à tous.

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme, 2 place de la Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert.

Merci de vous présenter à l’accueil 10 minutes avant l’heure de départ.

Abbaye de Gellone Place de la Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert, France Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie 0753074968 https://www.saint-guilhem-le-desert.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.saintguilhem-valleeherault.fr/fr »}] Abbaye bénédictine de style roman établie en l’an 804 et située sur un chemin de pèlerinage classé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Parking accessible en fauteuil roulant

Visitez Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des Plus Beaux Villages de France qui a tant à vous raconter !

© Piquart Grietje – CCVH