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La parenthèse complice Saint-Pierre-de-Juillers

La parenthèse complice Saint-Pierre-de-Juillers dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 12 Rue de la Grande Rivière

Ville : 17400 Saint-Pierre-de-Juillers

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 75 euros

Saint-Pierre-de-Juillers

La parenthèse complice

12 Rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

75 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :
2026-06-28

Un atelier pour renforcer la complicité parents et enfants et prendre confiance en soi .
Yoga du son, Braingym et voyage musical conté avec mouvement intuitif
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12 Rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 01 08 26  vcaillet38@yahoo.fr

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English :

A workshop to strengthen parent-child bonding and build self-confidence.
Sound yoga, Braingym and a musical journey with intuitive movement

L’événement La parenthèse complice Saint-Pierre-de-Juillers a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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