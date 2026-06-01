La parenthèse complice Saint-Pierre-de-Juillers
La parenthèse complice Saint-Pierre-de-Juillers dimanche 28 juin 2026.
Saint-Pierre-de-Juillers
La parenthèse complice
12 Rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
75 euros
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Un atelier pour renforcer la complicité parents et enfants et prendre confiance en soi .
Yoga du son, Braingym et voyage musical conté avec mouvement intuitif
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12 Rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 01 08 26 vcaillet38@yahoo.fr
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English :
A workshop to strengthen parent-child bonding and build self-confidence.
Sound yoga, Braingym and a musical journey with intuitive movement
L’événement La parenthèse complice Saint-Pierre-de-Juillers a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Pierre-de-Juillers (Charente-Maritime)
- Atelier yoga du son Saint-Pierre-de-Juillers 14 juin 2026
- Fête de la Musique Saint-Pierre-de-Juillers 20 juin 2026