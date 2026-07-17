La Passion selon saint Matthieu, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

La Passion selon saint Matthieu Dimanche 14 mars 2027, 17h00 Victoria Hall

Billetterie de la Ville de Genève – Maison des Arts du Grütli, Victoria Hall (une heure avant le concert)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-14T17:00:00+01:00 – 2027-03-14T19:00:00+01:00

Fin : 2027-03-14T17:00:00+01:00 – 2027-03-14T19:00:00+01:00

Leonardo García-Alarcón direction

Chœur de Chambre de Namur

Maîtrise du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre de Genève

Magali Dami et Fruzsina Szuromi direction

Sophie Junker soprano

Hugh Cutting alto

Valerio Contaldo ténor (Évangéliste)

Laurence Kilsby ténor

Alex Rosen basse (Jésus)

Andreas Wolf basse (Pilate)

Johann Sebastian Bach

Passion selon saint Matthieu, BWV 244

La Passion selon saint Matthieu de Bach: un monument! Or, il se trouve que cette œuvre maîtresse du répertoire du maître allemand a probablement été exécutée pour la première fois le Vendredi-Saint 1727. Soit il y a exactement trois cents ans ! Trois cents ans qui ont vu d’innombrables interprétations de cet oratorio, et un public tout aussi innombrable s’en émerveiller. Au Victoria Hall, ce sont le chef d’orchestre Leonardo García-Alarcón et sa Cappella Mediterranea, accompagnés pour l’occasion par le Choeur de chambre de Namur et par la Maîtrise du Conservatoire populaire, qui vont relever le défi d’emporter le public sur des rives où le temps ne compte plus, où seule la musique règne. Car le voyage prévu dure plus de deux heures et demie. Mais quel voyage!

Précédé d’une médiation « Parlons musique » à la Bibliothèque de la Cité à 14h

Chorale participative sur un choral de J.S. Bach

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229292489262 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Trois cents ans après sa création présumée, la Passion selon saint Matthieu de Bach retrouve toute sa force sous la direction de Leonardo García-Alarcón, pour une expérience musicale hors du temps.

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