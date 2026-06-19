La Pastourchette Saint-Pastour
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Pastour
Informations pratiques
Saint-Pastour
La Pastourchette
Tuquet Saint-Pastour Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas champêtre organisé par le comité des fêtes de Saint-Pastour.
Concert avec le groupe Mr Bang.
Prévoyez vos couverts.
Repas champêtre organisé par le comité des fêtes de Saint-Pastour.
Concert avec le groupe Mr Bang.
Prévoyez vos couverts. .
Tuquet Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 13 55 76
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English : La Pastourchette
Country-style meal organized by the Saint-Pastour festival committee.
Concert by the group Mr Bang.
Please bring your own cutlery.
L’événement La Pastourchette Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Vallée du Lot et Garonne
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