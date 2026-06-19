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AGENDA · Saint-Pastour

La Pastourchette Saint-Pastour

lundi 13 juillet 2026 · Saint-Pastour

La Pastourchette Saint-Pastour

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Tuquet
Ville
47290 Saint-Pastour
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Saint-Pastour

La Pastourchette

Tuquet Saint-Pastour Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Repas champêtre organisé par le comité des fêtes de Saint-Pastour.
Concert avec le groupe Mr Bang.
Prévoyez vos couverts.
Repas champêtre organisé par le comité des fêtes de Saint-Pastour.
Concert avec le groupe Mr Bang.
Prévoyez vos couverts.   .

Tuquet Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 13 55 76 

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English : La Pastourchette

Country-style meal organized by the Saint-Pastour festival committee.
Concert by the group Mr Bang.
Please bring your own cutlery.

L’événement La Pastourchette Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Vallée du Lot et Garonne

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