Informations pratiques

Saint-Pastour

La Pastourchette

Tuquet Saint-Pastour Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas champêtre organisé par le comité des fêtes de Saint-Pastour.

Concert avec le groupe Mr Bang.

Prévoyez vos couverts.

Repas champêtre organisé par le comité des fêtes de Saint-Pastour.

Concert avec le groupe Mr Bang.

Prévoyez vos couverts. .

Tuquet Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 13 55 76

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English : La Pastourchette

Country-style meal organized by the Saint-Pastour festival committee.

Concert by the group Mr Bang.

Please bring your own cutlery.

L’événement La Pastourchette Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Vallée du Lot et Garonne