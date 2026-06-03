Saint-Pastour

LA PASTOURCHETTE

LE TUQUET, chemin de ronde du village Saint-Pastour Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Une soirée champêtre, un repas convivial, un joli point de vue et de la bonne musique (concert pop variétés françaises Mr Bang ) !

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LE TUQUET, chemin de ronde du village Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 064713557 comitedesfetesdesaintpastour@gmail.com

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English : LA PASTOURCHETTE

L’événement LA PASTOURCHETTE Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée du Lot et Garonne