La Patpatrouille présente Le théâtre de guignol Place d’Ys Crozon

Informations pratiques

Crozon

La Patpatrouille présente Le théâtre de guignol

Place d’Ys Morgat Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Spectacle de marionnette le 7 août à 18h place d’ys à Morgat .

Place d’Ys Morgat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 60 78 03 10

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English :

L’événement La Patpatrouille présente Le théâtre de guignol Crozon a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime