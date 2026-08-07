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AGENDA · Crozon

La Patpatrouille présente Le théâtre de guignol Place d’Ys Crozon

vendredi 7 août 2026 · Place d'Ys · Crozon

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place d'Ys
Adresse
Morgat
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

La Patpatrouille présente Le théâtre de guignol

Place d’Ys Morgat Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Spectacle de marionnette le 7 août à 18h place d’ys à Morgat   .

Place d’Ys Morgat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 60 78 03 10 

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English :

L’événement La Patpatrouille présente Le théâtre de guignol Crozon a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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