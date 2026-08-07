AGENDA · Crozon
La Patpatrouille présente Le théâtre de guignol Place d’Ys Crozon
vendredi 7 août 2026 · Place d'Ys · Crozon
Informations pratiques
Crozon
La Patpatrouille présente Le théâtre de guignol
Place d’Ys Morgat Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Spectacle de marionnette le 7 août à 18h place d’ys à Morgat .
Place d’Ys Morgat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 60 78 03 10
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English :
L’événement La Patpatrouille présente Le théâtre de guignol Crozon a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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