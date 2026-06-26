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Ateliers bambins Maison des Minéraux Crozon

Ateliers bambins Maison des Minéraux Crozon vendredi 7 août 2026.

Adresse
Lieu-dit Saint-Hernot
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Crozon

Ateliers bambins Maison des Minéraux

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 11:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Toucher, manipuler, jouer

Cailloux Bouts de chou Des jeux-expériences pour découvrir les propriétés des roches et minéraux (couleurs, formes, transparence, flottabilité, etc)

Enfants de 3 à 6 ans.
8€   .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73 

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English :

L’événement Ateliers bambins Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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