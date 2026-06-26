Contes cailloux Maison des Minéraux Crozon
Contes cailloux Maison des Minéraux Crozon vendredi 7 août 2026.
Crozon
Contes cailloux Maison des Minéraux
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Comprendre la Terre
“Ma grand-mère étoile” (lecture Kamishibaï) Lune, une petite fille pleine d’ en-vies . Il y a quelques jours, elle a lu sur la toile Nous sommes tous des poussières d’étoiles . Des poussières d’étoiles ?
Enfants 7/12 ans
Compris dans la visite du musée .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Contes cailloux Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Crozon (Finistère)
- exposition de peintures de Jean KERINVEL la Maison des 3 Métiers Crozon 1 juillet 2026
- La dune de Kersiguénou, un site fragile et protégé Crozon 1 juillet 2026
- Soirée magie 27 rue Alsace Lorraine Crozon 2 juillet 2026
- Mini fest noz au Grand Hôtel de la Mer Grand Hôtel de la Mer, Morgat Crozon 3 juillet 2026
- Gala de Gymnastique Complexe Sportif Crozon 4 juillet 2026