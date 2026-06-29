LA PAUSE CLUTCH AUX JARDINS DE LA GRAVE Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse mercredi 8 juillet 2026.

Toulouse

LA PAUSE CLUTCH AUX JARDINS DE LA GRAVE

Rue du Pont Saint-Pierre JARDINS DE LA GRAVE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

La deuxième édition de la Pause Clutch revient dans un nouveau format !

Au programme

– Visite livre de l’exposition La Goutte de Stéphanie Thidet

– Atelier de dessin

– Massage bien-être

– Atelier de yoga

– Jeux en bois

– Dj Set

La programmation complète arrive bientôt .

Rue du Pont Saint-Pierre JARDINS DE LA GRAVE Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The second edition of La Pause Clutch is back in a new format!

L’événement LA PAUSE CLUTCH AUX JARDINS DE LA GRAVE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE