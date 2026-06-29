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LA PAUSE CLUTCH AUX JARDINS DE LA GRAVE Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse

LA PAUSE CLUTCH AUX JARDINS DE LA GRAVE Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Rue du Pont Saint-Pierre
Adresse
JARDINS DE LA GRAVE
Ville
31300 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Toulouse

LA PAUSE CLUTCH AUX JARDINS DE LA GRAVE

Rue du Pont Saint-Pierre JARDINS DE LA GRAVE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :
2026-07-08

La deuxième édition de la Pause Clutch revient dans un nouveau format !
Au programme
– Visite livre de l’exposition La Goutte de Stéphanie Thidet
– Atelier de dessin
– Massage bien-être
– Atelier de yoga
– Jeux en bois
– Dj Set

La programmation complète arrive bientôt   .

Rue du Pont Saint-Pierre JARDINS DE LA GRAVE Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The second edition of La Pause Clutch is back in a new format!

L’événement LA PAUSE CLUTCH AUX JARDINS DE LA GRAVE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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