LA PAUSE CLUTCH AUX JARDINS DE LA GRAVE Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse
LA PAUSE CLUTCH AUX JARDINS DE LA GRAVE Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse mercredi 8 juillet 2026.
Toulouse
LA PAUSE CLUTCH AUX JARDINS DE LA GRAVE
Rue du Pont Saint-Pierre JARDINS DE LA GRAVE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
La deuxième édition de la Pause Clutch revient dans un nouveau format !
Au programme
– Visite livre de l’exposition La Goutte de Stéphanie Thidet
– Atelier de dessin
– Massage bien-être
– Atelier de yoga
– Jeux en bois
– Dj Set
La programmation complète arrive bientôt .
Rue du Pont Saint-Pierre JARDINS DE LA GRAVE Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The second edition of La Pause Clutch is back in a new format!
L’événement LA PAUSE CLUTCH AUX JARDINS DE LA GRAVE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
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- Concert Play Music, Centre Culturel Alban Minville, Toulouse 29 juin 2026
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- Passé et Présent, Le Cratère, Toulouse 29 juin 2026
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 29 juin 2026