La pause du mardi midi Les siestes musicales Rue Marcel Cachin Domérat
La pause du mardi midi Les siestes musicales Rue Marcel Cachin Domérat mardi 17 février 2026.
La pause du mardi midi Les siestes musicales
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 12:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-02-17 2026-03-17 2026-04-21
Allongez-vous, fermez les yeux…
.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lie down, close your eyes?
L’événement La pause du mardi midi Les siestes musicales Domérat a été mis à jour le 2026-01-13 par Montluçon Tourisme