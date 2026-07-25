AGENDA · Persac
La Petite Parenthèse Persac
samedi 22 août 2026 · Persac
Informations pratiques
Persac
La Petite Parenthèse
Le Grand Chemin Persac Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Association, rencontres, partages, n’hésitez pas à consulter le programme .
Le Grand Chemin Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 79 62 11 majune1979@gmail.com
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English : La Petite Parenthèse
L’événement La Petite Parenthèse Persac a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne