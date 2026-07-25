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AGENDA · Persac

La Petite Parenthèse Persac

samedi 22 août 2026 · Persac

La Petite Parenthèse Persac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Le Grand Chemin
Ville
86320 Persac
Département
Vienne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Persac

La Petite Parenthèse

Le Grand Chemin Persac Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Association, rencontres, partages, n’hésitez pas à consulter le programme   .

Le Grand Chemin Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 79 62 11  majune1979@gmail.com

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English : La Petite Parenthèse

L’événement La Petite Parenthèse Persac a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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