Informations pratiques

Persac

La Petite Parenthèse

Le Grand Chemin Persac Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Association, rencontres, partages, n’hésitez pas à consulter le programme .

Le Grand Chemin Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 79 62 11 majune1979@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Petite Parenthèse

L’événement La Petite Parenthèse Persac a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne