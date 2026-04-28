Rencontre avec nos amies les abeilles de Persac Persac
Rencontre avec nos amies les abeilles de Persac Persac jeudi 13 août 2026.
Persac
Rencontre avec nos amies les abeilles de Persac
5 Le Petit Port Persac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 12:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Venez découvrir le métier d’apiculteur récoltant en compagnie d’Aurélie Roumet qui vous guidera pour écouter, observer et vous rapprocher de ses amies les abeilles de son exploitation.
Ce sera également l’occasion de vous laisser tenter par une dégustation des produits de la ruche !
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .
Prévoir une tenue adaptée (jambes couvertes et chaussures fermées). .
5 Le Petit Port Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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English : Rencontre avec nos amies les abeilles de Persac
L’événement Rencontre avec nos amies les abeilles de Persac Persac a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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