Persac

Portes Ouvertes de l’atelier Palette

8 Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Guy, Martine, Michel et Miles vous accueilleront pour vous présenter leur espace menuiserie/palette , leurs créations et leurs outils. Il est question de ré-ouvrir un créneau afin de permettre, aux personnes encore en activité ou aux scolaires, de fréquenter cet atelier. Actuellement, l’atelier se déroule chaque jeudi de 14h à 18h max.

Venez vous renseigner lors de cette porte ouverte. .

8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com

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English : Portes Ouvertes de l’atelier Palette

L’événement Portes Ouvertes de l’atelier Palette Persac a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne