Portes Ouvertes de l’atelier Palette Persac
Portes Ouvertes de l’atelier Palette Persac samedi 30 mai 2026.
Persac
Portes Ouvertes de l’atelier Palette
8 Route de Moulismes Persac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Guy, Martine, Michel et Miles vous accueilleront pour vous présenter leur espace menuiserie/palette , leurs créations et leurs outils. Il est question de ré-ouvrir un créneau afin de permettre, aux personnes encore en activité ou aux scolaires, de fréquenter cet atelier. Actuellement, l’atelier se déroule chaque jeudi de 14h à 18h max.
Venez vous renseigner lors de cette porte ouverte. .
8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes Ouvertes de l’atelier Palette
L’événement Portes Ouvertes de l’atelier Palette Persac a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Persac (Vienne)
- Rencontre avec nos amies les abeilles de Persac Persac 21 juillet 2026
- Rencontre avec nos amies les abeilles de Persac Persac 13 août 2026