La petite rose qui naquit un beau matin de printemps Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

La petite rose qui naquit un beau matin de printemps

Samedi 4 avril 2026 de 10h15 à 10h45 et de 15h à 16h30. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Dame Nature a bien du tracas ! On lui a confié la création des îles Ryukyu et pour tout aide, elle ne dispose que d’une minuscule graine magique.Enfants

La petite graine devient bouton de Rose. Une magnifique Rose est sur le point d’éclore mais…. La petite Rose a bien trop peur du monde pour éclore. Aidée de son amie, la linotte mélodieuse, Dame Nature va ouvrir la porte des rêves de la Petite Rose et l’aider à vaincre ses peurs.

Un spectacle avec marionnettes, kamishibaï et danse. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

Mother Nature has a lot on her mind! She’s been entrusted with the creation of the Ryukyu Islands, and all she has to help her is a tiny magic seed.

German :

Mutter Natur hat es nicht leicht! Sie wurde mit der Erschaffung der Ryukyu-Inseln beauftragt und hat als einzige Hilfe einen winzigen magischen Samen.

Italiano :

Madre Natura ha molti pensieri per la testa! Le è stato affidato il compito di creare le isole Ryukyu e tutto ciò che ha per aiutarla è un piccolo seme magico.

Espanol :

La Madre Naturaleza tiene muchas cosas en la cabeza Se le ha encomendado la creación de las islas Ryukyu, y todo lo que tiene para ayudarla es una diminuta semilla mágica.

