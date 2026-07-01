UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fresnes

La Peupleraie : patrimoine remarquable du XXème siècle, Domaine de la Peupleraie, Fresnes

samedi 19 septembre 2026 · Domaine de la Peupleraie · Fresnes

La Peupleraie : patrimoine remarquable du XXème siècle, Domaine de la Peupleraie, Fresnes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine de la Peupleraie
Adresse
Rue du Docteur-Émile-Roux 94260 Fresnes
Ville
94260 Fresnes
Département
Val-de-Marne

La Peupleraie : patrimoine remarquable du XXème siècle 19 et 20 septembre Domaine de la Peupleraie Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Présentation sous chapiteaux de l’histoire de La Peupleraie de 1956 à nos jours,
Visite libre du parc de 12 ha: journée porte ouverte du Jardin Partagé,
Rencontre avec les Castors, les premiers habitants de La Peupleraie qui ont construit leurs habitations.

Domaine de la Peupleraie Rue du Docteur-Émile-Roux 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France 01 46 15 41 85 https://fr.linkedin.com/company/domaine-peupleraie Classés « Bâtiments remarquables du XXe siècle », nous vous racontons l’histoire de la construction de ce domaine à la fin des années 50 en aménageant l’aire qui servit d’usine à fabriquer les murs en plâtre. Bus 184 station Peupleraie
Exposition : l’histoire de La Peupleraie de 1956 à nos jours

©

À voir aussi à Fresnes (Val-de-Marne)