La Peupleraie : patrimoine remarquable du XXème siècle, Domaine de la Peupleraie, Fresnes

Informations pratiques

La Peupleraie : patrimoine remarquable du XXème siècle 19 et 20 septembre Domaine de la Peupleraie Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Présentation sous chapiteaux de l’histoire de La Peupleraie de 1956 à nos jours,

Visite libre du parc de 12 ha: journée porte ouverte du Jardin Partagé,

Rencontre avec les Castors, les premiers habitants de La Peupleraie qui ont construit leurs habitations.

Domaine de la Peupleraie Rue du Docteur-Émile-Roux 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France 01 46 15 41 85 https://fr.linkedin.com/company/domaine-peupleraie Classés « Bâtiments remarquables du XXe siècle », nous vous racontons l’histoire de la construction de ce domaine à la fin des années 50 en aménageant l’aire qui servit d’usine à fabriquer les murs en plâtre. Bus 184 station Peupleraie

Exposition : l’histoire de La Peupleraie de 1956 à nos jours

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