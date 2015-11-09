Soirée Chauve-souris, Parc des Prés de la Bièvre, Fresnes, Fresnes

Informations pratiques

Soirée Chauve-souris Samedi 12 septembre, 20h00 Parc des Prés de la Bièvre, Fresnes Val-de-Marne

Gratuit, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Une soirée pour lever les idées reçues sur ces mammifères merveilleux ! Découvrir leur anatomie et leur comportement aideront à mieux appréhender leurs pouvoirs et leur mode de vie. Après la théorie, place à la pratique : une sortie en extérieur nous permettra de les repérer grâce à un capteur d’ultrasons.

Parc des Prés de la Bièvre, Fresnes 23 Avenue des Prés Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 24 32 17 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.environnement@grandorlyseinebievre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/catalogue-usager.php?P1=19491&P2=474 »}]

Sortie nocturne en extérieur pour petits et grands.

https://mappingignorance.org/2015/11/09/flying-tandems/