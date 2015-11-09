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Soirée Chauve-souris, Parc des Prés de la Bièvre, Fresnes, Fresnes

samedi 12 septembre 2026 · Parc des Prés de la Bièvre, Fresnes · Fresnes

Soirée Chauve-souris, Parc des Prés de la Bièvre, Fresnes, Fresnes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Parc des Prés de la Bièvre, Fresnes
Adresse
23 Avenue des Prés Fresnes
Ville
94260 Fresnes
Département
Val-de-Marne
Tarif
Gratuit, inscription obligatoire.

Soirée Chauve-souris Samedi 12 septembre, 20h00 Parc des Prés de la Bièvre, Fresnes Val-de-Marne

Gratuit, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Une soirée pour lever les idées reçues sur ces mammifères merveilleux ! Découvrir leur anatomie et leur comportement aideront à mieux appréhender leurs pouvoirs et leur mode de vie. Après la théorie, place à la pratique : une sortie en extérieur nous permettra de les repérer grâce à un capteur d’ultrasons.

Parc des Prés de la Bièvre, Fresnes 23 Avenue des Prés Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 24 32 17 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.environnement@grandorlyseinebievre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/catalogue-usager.php?P1=19491&P2=474 »}]
Sortie nocturne en extérieur pour petits et grands.

https://mappingignorance.org/2015/11/09/flying-tandems/

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