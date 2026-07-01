Visite commentée des appartements duplex de La Peupleraie, patrimoine remarquable du XXe siècle, Domaine de la Peupleraie, Fresnes
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de la Peupleraie · Fresnes
Informations pratiques
Visite commentée des appartements duplex de La Peupleraie, patrimoine remarquable du XXe siècle 19 et 20 septembre Domaine de la Peupleraie Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite des appartements duplex de La Peupleraie !
Les particuliers acceptent d’ouvrir leur habitation, ce qui implique les contraintes suivantes:
- Respecter les horaires et le guide bénévole
- Marcher en silence pour ne pas déranger les voisins
- Se déchausser pour la visite
Domaine de la Peupleraie Rue du Docteur-Émile-Roux 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France 01 46 15 41 85 https://fr.linkedin.com/company/domaine-peupleraie Classés « Bâtiments remarquables du XXe siècle », nous vous racontons l’histoire de la construction de ce domaine à la fin des années 50 en aménageant l’aire qui servit d’usine à fabriquer les murs en plâtre. Bus 184 station Peupleraie
Visite commentée des appartements duplex
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