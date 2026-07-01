Visite commentée des appartements duplex de La Peupleraie, patrimoine remarquable du XXe siècle, Domaine de la Peupleraie, Fresnes

Informations pratiques

Visite commentée des appartements duplex de La Peupleraie, patrimoine remarquable du XXe siècle 19 et 20 septembre Domaine de la Peupleraie Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite des appartements duplex de La Peupleraie !

Les particuliers acceptent d’ouvrir leur habitation, ce qui implique les contraintes suivantes:

Respecter les horaires et le guide bénévole

Marcher en silence pour ne pas déranger les voisins

Se déchausser pour la visite

Domaine de la Peupleraie Rue du Docteur-Émile-Roux 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France 01 46 15 41 85 https://fr.linkedin.com/company/domaine-peupleraie Classés « Bâtiments remarquables du XXe siècle », nous vous racontons l’histoire de la construction de ce domaine à la fin des années 50 en aménageant l’aire qui servit d’usine à fabriquer les murs en plâtre. Bus 184 station Peupleraie

Visite commentée des appartements duplex

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