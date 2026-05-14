Informations pratiques

Wingen

La photo au coeur du sauvage

Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Stage d’une journée d’initiation à la photographie de nature dans le sanctuaire de la forêt du Boesch. Le paysage et la macro seront les thématiques privilégiées. Prévoir le matériel photo. Sur inscription avant le 08/10, 17h.

Quand la nature sauvage inspire les photographes… Ce stage d’une journée vous initiera à la photographie de nature et vous immergera dans le sanctuaire de la forêt du Boesch. Le paysage et la macro seront les thématiques privilégiées car les sujets en lien (plantes, champignons, invertébrés, éléments du bois mort…) ne manqueront pas dans ce décor désordonné où la nature s’exprime dans sa toute puissance. Théorie et pratique s’y entremêleront à l’image de la végétation spontanée qui s’y s’épanouit.

Le matériel photographique sera à ramener par les participants. .

Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

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English :

One-day introductory course to nature photography in the Boesch forest sanctuary. Landscape and macro photography will be the main themes. Bring your own equipment. Registration by 08/10, 5pm.

L’événement La photo au coeur du sauvage Wingen a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte