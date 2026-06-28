Kirwe Wingen
dimanche 20 septembre 2026 · Wingen
Informations pratiques
Wingen
Kirwe
Wingen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Rejoignez les habitants et locaux pour la fête du village fête foraine, repas gastronomique (payant et sur réservation), buvette et animation musicale !
Rejoignez les habitants et locaux pour la fête du village fête foraine, repas gastronomique (payant et sur réservation), buvette et animation musicale ! 0 .
Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 54 87 46 mairie@wingen.fr
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English :
Join the residents and locals for the village festival: a carnival, a gourmet meal (for a fee and by reservation), a refreshment stand, and live music!
L’événement Kirwe Wingen a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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