Wingen

Atelier aromathérapie l’art de l’équilibre entre corps et esprit

Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Apprenez à mélanger les huiles essentielles, explorez un jardin aromatique riche en plantes médicinales, et découvrez toutes les astuces pour utiliser efficacement ces trésors de la nature. Sur inscription.

Plongez au cœur de l’aromathérapie, une méthode naturelle puissante pour booster votre bien-être au quotidien ! Apprenez à mélanger les huiles essentielles, explorez un jardin aromatique riche en plantes médicinales, et découvrez toutes les astuces pour utiliser efficacement ces trésors de la nature. Offrez-vous ce moment privilégié pour prendre soin de vous naturellement ! .

Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

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English :

Learn how to blend essential oils, explore an aromatic garden rich in medicinal plants, and discover all the tips for using these treasures of nature effectively. Registration required.

L’événement Atelier aromathérapie l’art de l’équilibre entre corps et esprit Wingen a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte