Atelier aromathérapie l’art de l’équilibre entre corps et esprit Wingen
Atelier aromathérapie l’art de l’équilibre entre corps et esprit Wingen samedi 15 août 2026.
Wingen
Atelier aromathérapie l’art de l’équilibre entre corps et esprit
Wingen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Apprenez à mélanger les huiles essentielles, explorez un jardin aromatique riche en plantes médicinales, et découvrez toutes les astuces pour utiliser efficacement ces trésors de la nature. Sur inscription.
Plongez au cœur de l’aromathérapie, une méthode naturelle puissante pour booster votre bien-être au quotidien ! Apprenez à mélanger les huiles essentielles, explorez un jardin aromatique riche en plantes médicinales, et découvrez toutes les astuces pour utiliser efficacement ces trésors de la nature. Offrez-vous ce moment privilégié pour prendre soin de vous naturellement ! .
Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn how to blend essential oils, explore an aromatic garden rich in medicinal plants, and discover all the tips for using these treasures of nature effectively. Registration required.
L’événement Atelier aromathérapie l’art de l’équilibre entre corps et esprit Wingen a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Wingen (Bas-Rhin)
- Initiation à un inventaire naturaliste Wingen 6 juin 2026
- Plongée dans l’univers des plantes médicinales Wingen 6 juin 2026
- De balades en ballades Wingen 12 juin 2026
- L’art au cœur du sauvage Wingen 13 juin 2026
- Les beautés sauvages du vallon du Heimbach Wingen 14 juin 2026