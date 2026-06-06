Soirée harengs Wingen
lundi 21 septembre 2026 · Wingen
Informations pratiques
Wingen
Soirée harengs
1 rue du Stade Wingen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-21 19:00:00
fin : 2026-09-21 23:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Venez déguster des harengs à volonté et profitez de l’animation musicale proposée !
Venez déguster des harengs à volonté tout en profitant de l’ambiance musicale ! .
1 rue du Stade Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 99 28 84 amisdeleglisedewingen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy some herring to your heart’s content and take in the live music!
L’événement Soirée harengs Wingen a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Wingen (Bas-Rhin)
- Plongée dans l’univers des plantes médicinales Wingen 8 juillet 2026
- Hêtres, chênes, charmes, merisiers et autres aubépines Wingen 31 juillet 2026
- Atelier aromathérapie l’art de l’équilibre entre corps et esprit Wingen 15 août 2026
- Les liens surprenants entre les champignons et les arbres Wingen 4 octobre 2026