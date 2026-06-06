Informations pratiques

Wingen

Soirée harengs

1 rue du Stade Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-21 19:00:00

fin : 2026-09-21 23:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Venez déguster des harengs à volonté et profitez de l’animation musicale proposée !

Venez déguster des harengs à volonté tout en profitant de l’ambiance musicale ! .

1 rue du Stade Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 99 28 84 amisdeleglisedewingen@gmail.com

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English :

Come enjoy some herring to your heart’s content and take in the live music!

L’événement Soirée harengs Wingen a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte