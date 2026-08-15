Informations pratiques

Wingen

Balade guidée Une autre façon de regarder la nature

1 rue des Sapins Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-09-12

Reconnaissance de plantes communes, usages traditionnels et conseils simples, approche sensorielle et dégustation. Sur inscription.

Partez pour une balade guidée à la découverte des plantes sauvages du quotidien. Au fil du parcours, apprenez à reconnaître quelques plantes simples, comprendre leurs usages et porter un nouveau regard sur la nature qui vous entoure. Observer, sentir, toucher… une expérience vivante et accessible.

Au programme reconnaissance de plantes communes, usages traditionnels et conseils simples, approche sensorielle et dégustation. Prévoir une tenue adaptée. .

1 rue des Sapins Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 58 28 70 contact@elixirsetplantes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Recognition of common plants, traditional uses and simple tips, sensory approach and tasting. Registration required.

L’événement Balade guidée Une autre façon de regarder la nature Wingen a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte