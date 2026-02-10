La Pisciculture Retaud Lingé

La Pisciculture Retaud

Louis Retaud vous propose de découvrir sa pisciculture familiale.

Louis Retaud a repris l’exploitation familiale de puis 2020. Tout petit, il a baigné autour des 17 bassins accueillant différentes espèces de poissons comme le sandre et la carpe. Il nous présentera le travail d’une pisciculture, suivant les saisons, l’élevage de la carpe, de la larve au poisson adulte avant d’être transformé en filet ou rillettes pour la consommation. une dégustation de produits locaux clôturera la visite.

Depuis décembre 2021, la pisciculture traditionnelle de Brenne est incluse au Patrimoine Culturel Immatériel en France sous l’égide de l’UNESCO. .

Louis Retaud invites you to discover his family fish farm.

