Réserve Naturelle de Chérine les étangs de la Touche et Purais Lingé

Réserve Naturelle de Chérine les étangs de la Touche et Purais

4 route de Rosnay Lingé Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-26 2026-06-09 2026-06-23 2026-07-07

Découverte des oiseaux, des plantes et animaux des étangs de la Touche et de Purais.

Regard sur les oiseaux, les autres animaux et les plantes des sites protégés des étangs de la Touche et de Purais. Une partie de la découverte se fera depuis un observatoire, habituellement fermé au public, en compagnie du conservateur du site. Un beau coucher de soleil, dans un paysage remarquable, s’ajoutera à l’intérêt de la visite. 5 .

4 route de Rosnay Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Discovery of the birds, plants and animals of the ponds of La Touche and Purais.

