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La piscine Aquasud fête l’été ! Piscine Aquasud Agen

mercredi 8 juillet 2026 · Piscine Aquasud · Agen

La piscine Aquasud fête l’été ! Piscine Aquasud Agen

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Piscine Aquasud
Adresse
Avenue d'Italie
Ville
47000 Agen
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Agen

La piscine Aquasud fête l’été !

Piscine Aquasud Avenue d’Italie Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Atelier création cartes brodées
Atelier création cartes brodées   .

Piscine Aquasud Avenue d’Italie Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 

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English : La piscine Aquasud fête l’été !

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L’événement La piscine Aquasud fête l’été ! Agen a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen

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